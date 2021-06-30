Благоприятные дни для огородных и садовых работ: что и когда можно садить в июле 2021

Наступил июль - так называемая середина дачного сезона. Помимо постоянных поливов, подкормок и прополок постепенно добавляются работы по сбору уже готового урожая: поспевают многие ягоды, фрукты и овощи.

В основном, все работы в саду и огороде в июле "поддерживающие". Однако все равно в посевном календаре есть "места", когда можно посадить что-то "новенькое". Среди них: капуста, брокколи, томат, огурцы, лук, чеснок и многое другое.

"Телеграф" составил для вас посевной календарь для огородника и садовода на июль 2021 года, чтобы вы знали, когда и что можно делать в середине лета.

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