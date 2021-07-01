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Лунный календарь рыбака на июль 2021: благоприятные дни для ловли рыбы

Лунный календарь рыбака на июль 2021: благоприятные дни для ловли рыбы
Обновлено 09:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Июль считается самым жарким летним месяцем, а в жару даже рыба не особо хочет "шевелиться", от чего клев ослабевает. Рыба держится в затененных, скрытых от солнца местах, в густой траве, в местах выхода холодных ключей и возле холодных ручьев. 

Отметим, что хороший клев начинается на границе ночи и дня, когда едва светает. Однако стоит также учесть, что наступает время цветения воды, что тоже влияет на клев. 

"Телеграф" предлагает Вам лунный календарь рыболова, благодаря которому можно узнать наиболее благоприятные дни для рыбалки в июле 2021:

  • Отличный клев: 1, 2, 18-20, 30, 31
  • Хороший клев: 13-17, 28, 29
  • Слабый клев: 3-6, 21, 27
  • Плохой клев: 7-12, 22-26

Стоит отметить, что к концу июля возможен хороший клев на карася, карпа, сазана и линя, а лещ будет клевать в основном ночью. 

Ранее, "Телеграф" писал, когда и что можно садить в июле 2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рыбалка, Лунный календарь, Рыболовный календарь.
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