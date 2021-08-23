Российские власти пытаются скрыть крупный разлив нефти в Черном море, — эколог

Утечка нефти на побережье Краснодарского края имела разрушительные последствия для экосистемы акватории

На причале Каспийского трубопроводного консорциума в РФ произошла утечка нефти в Черное море, а российские власти приняли решение об этом замалчивать и преуменьшать масштабы проблемы.

Об этом сообщает издание "Деловая столица".

В частности, руководство КТК заявило, что "площадь разлива составила всего около 200 квадратных метров", хотя тем временем в Институте океанологии РАН показали на снимках из космоса, что нефть разлилась на 80 квадратных километров. Таким образом консорциум занизил размеры пятна в море в 400 раз.

Тем временем губернатор Краснодарского края заявил, что проблем с разливом нефти в районе нет, несмотря на то, что Следственный комитет РФ принял решение возбудить дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ — "загрязнение морской среды", а затем переквалифицировал на "загрязнение морской среды, причинившее существенный вред окружающей среде".

Руководитель общественной организации "Єдина Планета" эколог Павел Вышебаба прокомментировал ситуацию с загрязнением в Черном море.

"Утечка нефти на побережье Краснодарского края, бесспорно, имела разрушительные последствия для экосистемы акватории. А преуменьшение масштабов ситуации не могло быть случайностью, это сознательное желание замолчать и "замять" проблему напоминает действия советской власти после катастрофы в Чернобыле. Тем более сейчас это невозможно — мы имеем спутниковые снимки, на которых видно, что нефтяное пятно разлилось на десятки километров. Нефть быстро покрывает поверхность акватории тонкой пленкой, которая разрушает привычные биохимические процессы экосистемы. Нарушается обмен энергией, теплом, влагой и газами между морем и атмосферой. Первыми от химического загрязнения нефтью страдает планктон, плавающие организмы, которые являются питанием для высших организмов", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что если бы российские чиновники не скрывали происшествие, а срочно предпринимали бы меры, последствия можно было бы минимизировать.

"В результате такой чрезвычайной ситуации поражена вся отлаженная экосистема. Российские же власти вместо того, чтобы объявить о чрезвычайной ситуации, отмалчивались, возможно, и из-за нежелания тратить средства на решение проблемы. Хотя быстрые действия могли бы уменьшить вред для экосистемы, в частности, можно было бы использовать биосорбенты, которые способны ускорить растворение нефти и восстановить порядок. Естественный же процесс разложения сырой нефти может затянуться на месяцы, а каждый день промедления наносит значительный ущерб пораженной акватории", — отметил эколог.

Также директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал, что мэр Новороссийска "не стал закрывать пляжи", что указывает на сговор властей. Глава ОО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко заявил, что разлив навредил фауне заповедника Утриш, где могут погибнуть дельфины, моллюски и рыба. Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников отметил, что нефтепродуктами загрязнено 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и заповедником.

"Вскоре это нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник как охраняемый береговой резерват, расположенный на южном побережье Керченского полуострова", — прокомментировали ситуацию с загрязнением в Ассоциации реинтеграции Крыма.

Трубопровод КТК, где произошла утечка, соединяет месторождения Казахстана и РФ с терминалом в Новороссийске. В 2018 году его реконструировали, чтобы транспортировать до 67 млн тонн нефти в год, ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

Как считают эксперты, такие инициативы чреваты новыми авариями и нанесением вреда экологии Черного моря.