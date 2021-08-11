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Под угрозой тысячи видов существ: разлив нефти в Черном море сняли со спутника

Под угрозой тысячи видов существ: разлив нефти в Черном море сняли со спутника
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф UKR.NET

Под Новороссийском в субботу, 7 августа, произошел масштабный разлив нефти с танкера "Minerva Symphony". В  Российской академии наук заявили, что площадь загрязнения  Черного моря составляет почти 80 кв. км.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает "РБК".

Разлив нефти случился во время погрузки на выносном причале терминала Каспийского трубопроводного консорциума, около поселка Южная Озереевка.

Ранее КТК оценивал площадь загрязнения в 200 кв. м., но позже в РАН изучили спутниковый снимок и пришли к выводу, что она составляет почти 80 кв. км.

Черное море

Нефтяное пятно, судя по съёмке из космоса, вытянулось от берега на расстоянии 19 километров.

Из-за разлива нефти в Черном море может погибнуть огромное количество морских существ - приблизительно две с половиной тысячи видов. Среди них скат, белуха, севрюга, акула, дельфин, морской конёк, камбала, барабулька, баклан и чайка.

Кроме того, разлив нефти произошел совсем недалеко от оккупированного полуострова Крым. До города Керчь от загрязненной территории всего 150 км. Это можно увидеть на карте.

карта

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: о чем говорят ученые.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 311

Все по теме:

Нефть, Экология, Черное море, "Minerva Symphony".
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