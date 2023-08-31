Как крупные бизнесы Duracell, АТБ-маркет и SAVSERVICE организовали самый большой в Украине проект утилизации батареек

Куда сдать батарейки на гарантированную переработку? Приносите в АТБ-маркет

Для улучшения экологической ситуации в Украине и снижения уровня загрязнения окружающей среды, а также защиты здоровья населения компании производитель DURACELL, ритейлер АТБ-МАРКЕТ, дистрибьютор SAVSERVICE и лицензионный подрядчик по работе с отходами элементов питания PROMO SERVICE реализуют инициативу по сбору и переработке отработанных батареек.

Основа экологической инициативы – сбор в Украину и экспорт использованных батареек в страны Европейского союза для дальнейшей утилизации.

Во времена блэкаутов, перебоев с электричеством, украинцы все больше потребляют разные элементы питания, включая портативные батарейки. Для того чтобы после использования они не попадали на свалку и не загрязняли окружающую среду, представителями компаний производителя, дистрибьютора и крупнейшего ритейлера в Украине было принято решение о сборе и экологически обоснованном способе переработки батареек.

Поскольку, к сожалению, в Украине сегодня нет заводов, которые перерабатывали бы такой тип отходов – компания ПРОМО СЕРВИС, которая является подрядчиком по реализации данного процесса, организовала процесс сортировки и экспорта использованных батареек в Польшу на переработку. В 2022 году отходы элементов питания впервые в истории независимой Украины пересекли границу Польши, направляясь на утилизацию.

По состоянию на август 2023 года совместными усилиями компаний-участников экологической инициативы было экспортировано 10 полных фур, а именно 200 тонн на утилизацию. 7 фур были отгружены в Польшу и 3 фуры переработаны в Румынии. Это рекордные цифры среди ритейлеров Украины, и компании-участники не собираются на этом останавливаться. Наша цель – выйти на цифры экспорта – 1 фура (20 тонн) каждый месяц для очистки окружающей среды Украины.

На сегодняшний день это крупнейшая сеть сбора среди ритейлеров в Украине. В каждом магазине сети АТБ установлены боксы для сбора батареек с информацией о важности реальной утилизации. В эти боксы многие посетители сети уже принесли и продолжают приносить использованные батарейки, после чего они попадают на хранение на склад PROMO SERVICE, откуда их отправляют на утилизацию. Гости сети АТБ проявляют себя сознательными потребителями и возвращают наибольшее количество использованных батареек в Украине. Ведь только ответственное поведение, в частности, раздельный сбор и сортировка бытовых химических источников тока предотвратит загрязнение водных ресурсов и почв.

Что происходит с батарейками после того, как вы их оставите в боксе Duracell в магазине АТБ, смотрите на видео.

"Утилизируй сегодня для чистого завтра" — единственная инициатива по утилизации батареек в Украине, которая совместным решением компаний-участников, несмотря на сложные 2022-2023 годы и войну в Украине, не прекращает работу и продолжает сбор батареек по всем локациям сети АТБ-маркет. И в ответ на это потребители более осознанно стали относиться к сбору батареек и регулярно приносят их в АТБ-маркет, ведь знают, что бокс всегда расположен в магазине и ожидает батареек. По тренду первого полугодия 2023 года гости АТБ-маркет принесли рекордное количество отработанных батареек: за январь-июнь уже практически собран тоннаж такой же, как за весь 2022 год. Это свидетельствует о высоком уровне доверия к данной экологической инициативе и ответственном отношении к окружающей среде.

Компании-участники прилагают усилия, чтобы построить европейского уровня процессы работы с отходами в нашей стране. Компания PROMO SERVICE на своем сайте размещает отчеты о каждой партии утилизированных батареек – так что легко можно проконтролировать, сколько батареек было экспортировано и переработано.

Также стоит отметить факты, свидетельствующие об экологической ответственности компаний-участников проекта "Утилизируй сегодня для чистого завтра", ведь забота об окружающей среде начинается, в первую очередь, с производства элемента питания, сопровождения на этапах продаж и заканчивается его утилизацией.

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