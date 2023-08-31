Як великі бізнеси Duracell, АТБ-маркет та SAVSERVICE організували найбільший в Україні проєкт утилізації батарейок

Куди здати батарейки на гарантовану переробку? Приносьте в АТБ-маркет

Для покращення екологічної ситуації в Україні та зниження рівня забруднення довкілля, а також для захисту здоров'я населення компанії виробник DURACELL, ритейлер АТБ-МАРКЕТ, дистриб’ютор SAVSERVICE та ліцензійний підрядник по роботі з відходами елементів живлення PROMO SERVICE реалізують ініціативу зі збору та переробки відпрацьованих батарейок.

Основа екологічної ініціативи – збір в Україні та експорт використаних батарейок в країни Європейського союзу для подальшої утилізації.

В часи блекаутів, перебоїв з електрикою, українці все більше споживають різні елементи живлення, включаючи портативні батарейки. Для того, щоб після використання вони не потрапляли на смітник та не забруднювали довкілля, представниками компаній виробника, дистриб’ютора та найбільшого ритейлера в Україні було прийнято рішення про збір та екологічно обґрунтований спосіб переробки батарейок.

Оскільки, на жаль, в Україні на сьогодні немає заводів, що переробляли б такий тип відходів – компанія ПРОМО СЕРВІС, що є підрядником по реалізації даного процесу, організувала процес сортування та експорту використаних батарейок в Польщу на переробку. У 2022 році відходи елементів живлення вперше за роки історії незалежної України перетнули кордони Польщі, прямуючи на утилізацію.

Станом на серпень 2023 року спільними зусиллями компаній-учасників екологічної ініціативи було експортовано 10 повних фур, а саме 200 тонн на утилізацію. 7 фур були відвантажені в Польщу та 3 фури перероблені в Румунії. Це рекордні цифри серед ритейлерів України, й компанії-учасники не збираються на цьому зупинятися. Наша ціль – вийти на цифри експорту — 1 фура (20 тонн) кожного місяця для очищення довкілля України.

На сьогодні це найбільша мережа збору серед ритейлерів в Україні. У кожному магазині мережі АТБ встановлені бокси для збору батарейок з інформацією про важливість реальної утилізації. В ці бокси багато відвідувачів мережі вже принесли та продовжують збирати використані батарейки, після чого вони потрапляють на зберігання на склад PROMO SERVICE, звідки їх відправляють на утилізацію. Гості мережі АТБ виявляють себе як свідомі споживачі та повертають найбільшу кількість використаних батарейок в Україні. Адже тільки відповідальне поводження, зокрема, роздільний збір та сортування побутових хімічних джерел струму, завадить забрудненню водних ресурсів і ґрунтів.

Що відбувається з батарейками після того, як ви їх залишите в боксі Duracell в магазині АТБ, дивіться в відео.

"Утилізуй сьогодні для чистого завтра" є єдиною ініціативою по утилізації батарейок в Україні, яка спільним рішенням компаній-учасників, попри складні 2022-2023 роки та війну в Україні, не припиняє роботу і продовжує збір батарейок по всім локаціям мережі АТБ-маркет. І у відповідь на це споживачі більш свідомо почали ставитись до збору батарейок та регулярно приносять їх в АТБ-маркет, адже знають, що бокс завжди розміщений в магазині та чекає на батарейки. По тренду першого півріччя 2023 року гості АТБ-маркет принесли рекордну кількість відпрацьованих батарейок: за січень-червень вже практично зібраний тоннаж такий, як за весь 2022 рік. Це свідчить про високий рівень довіри до даної екологічної ініціативи та відповідальне ставлення до довкілля.

Компанії-учасники докладають зусиль, щоб побудувати європейського рівня процеси роботи з відходами в нашій країні. Компанія PROMO SERVICE на своєму сайті розміщує звіти про кожну партію утилізованих батарейок – тож легко можна проконтролювати, скільки батарейок було експортовано та перероблено.

Також варто відзначити факти, що свідчать про екологічну відповідальність компаній-учасників проєкту "Утилізуй сьогодні для чистого завтра", адже турбота про довкілля починається, в першу чергу, з виробництва елементу живлення, супроводу на етапах продажів і закінчується його утилізацією.

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