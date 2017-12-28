Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме

Ученый Тоби Олт из университета Итаки вместе со своими коллегами на протяжении нескольких лет пытались установить причины длительных засух на Западе и Юго-Западе Америки.

"Подобные катаклизмы могут легко возникнуть уже в ближайшие годы и не стоит сомневаться. Их сила ни в чем не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили в США более тысячи лет тому назад", - рассказали исследователи.

Также они утверждают, что за последние пять лет Калифорния потеряла приблизительно 67 кубических километров воды. Но после мощнейших дождей, что прошли в январе, Сенат штата объявил, что засуха наконец закончилась.

Ученые задаются вопросом о том, создаются ли подобные продолжительные засухи сами по себе или же в результате влияния внешних факторов. По их мнению, крайне резкие изменения в характере движения течений в океанических водах, повышение яркости Солнца, а также катаклизмы геологического характера могут повлиять на климат в США и вызвать "мегазасуху".

Помимо этого, был создан набор климатических моделей. Частота и периодичность конкретных засух интересовали экспертов в первую очередь.