Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме
Новости экологии: Исследователи из США спрогнозировали появление так называемой "мегазасухи", которая может длиться до 30 лет.
Ученый Тоби Олт из университета Итаки вместе со своими коллегами на протяжении нескольких лет пытались установить причины длительных засух на Западе и Юго-Западе Америки.
"Подобные катаклизмы могут легко возникнуть уже в ближайшие годы и не стоит сомневаться. Их сила ни в чем не будет уступать великим засухам прошлого, которые происходили в США более тысячи лет тому назад", - рассказали исследователи.
Также они утверждают, что за последние пять лет Калифорния потеряла приблизительно 67 кубических километров воды. Но после мощнейших дождей, что прошли в январе, Сенат штата объявил, что засуха наконец закончилась.
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Ученые задаются вопросом о том, создаются ли подобные продолжительные засухи сами по себе или же в результате влияния внешних факторов. По их мнению, крайне резкие изменения в характере движения течений в океанических водах, повышение яркости Солнца, а также катаклизмы геологического характера могут повлиять на климат в США и вызвать "мегазасуху".
Помимо этого, был создан набор климатических моделей. Частота и периодичность конкретных засух интересовали экспертов в первую очередь.