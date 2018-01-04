Крысы живут на помойках, жрут мусор и являются переносчиками заразы, так?

Крысы живут на помойках, жрут мусор и являются переносчиками заразы, так? А вот и нет, потому как не все крысы одинаково противны, например, домашние невероятно милы и забавны, и этот фотограф вам сейчас это докажет. Фотограф Дайан Оздамар (Diane Özdamar) всегда любила домашних крыс. Она потратила годы на съёмку этих очаровательных грызунов, не только чтобы сделать волшебные фотографии, но и чтобы разбить стереотипы сложившиеся вокруг этих животных. Дайан снимает своих крыс и крыс своих друзей, добавляя к их образам крошечные аксессуары, которые делают их внешность ангельской, а фотографии безупречно очаровательными.