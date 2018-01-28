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В Чехии запретили использовать полиэтиленовые пакеты
13:07 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Теперь даже крупы, конфеты или специи в самом магазине не фасуют, а выставляют их в специальных боксах.

Бесплатных полиэтиленовых пакетов больше не будет. Теперь во всех магазинах Чехии их нужно покупать, как и любую другую продукцию. Это предусматривает закон. Стоимость одного в зависимости от толщины на украинские деньги - от полутора гривен.

В этом магазине, как и во многих других в Праге - возле стоек с продуктами нет беплатных полиэтиленовых пакетов. К этому обязывает новый закон, подписанный еще весной президентом Чехии.

Легко найти хорошие продукты для продажи. Но тяжело убедить поставщиков изменить способ доставки. Но когда их обязали делать это - сразу же нашлось решение.

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Теперь даже крупы, конфеты или специи в самом магазине не фасуют, а выставляют их в специальных боксах. Нужен пакет - покупайте. Бесплатные лишь для хлебобулочных изделий, овощей и фруктов.

"На самом деле - такая практика наиболее эффективная и является лучшим решением, чем модернизация переработки отходов. Правда, на осознание этого, обществу понадобилось около 40 лет", - говорит представитель компании по изготовлению продуктовых боксов Петр Бака.

Запрет касается даже магазинов одежды и обуви. Главная цель - уменьшить использование полиэтилена и, следовательно, загрязнение окружающей среды. Тем, кто нарушит закон - грозит штраф - почти 20 тысяч евро.

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"Благодаря тому, что торговые сети ввели плату за употребление пакетов, их использование сократилось более чем на 50%", - отмечает министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

Официальная статистика говорит - сегодня на одного чеха в год приходиться около 300 полиэтиленовых пакетов. И цель нового закона - снизить этот показатель в три раза уже в следующем году.

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Новости экологии, Запрет, Пакеты, Полиэтиленовые пакеты, Чехия, Штраф.
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