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В Мексиканском заливе обнаружили смертоносное озеро (Видео)
00:53 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости экологии: В глубине океана, в придонной части Мексиканского залива ученые обнаружили озеро. Всякий, кто заплывет в его отравленные воды, обречен на смерть.

Подводное озеро изучил океанолог Эрик Кордес (Erik Cordes), о результатах исследования он и его команда рассказывают в журнале Oceanography.

Вода в “озере на дне моря” в пять раз солонее, чем в остальном заливе, и насыщена метаном и сероводородом. Концентрация этих газов настолько высока, что жить в “мертвом озере” не способно большинство живых существ, а те, что заплывают туда случайно, погибают от интоксикации. Только бактерии, некоторые черви, моллюски и ракообразные выдерживают токсичную среду. Они-то и составляют главный интерес морских биологов, изучающих организмы, приспособившиеся к жизни в экстремальных условиях ядовитого озера.

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Большинству многоклеточных выживать в таких условиях позволяют бактерии: именно они преобразуют токсичные метан и сероводород в органические молекулы, которые в состоянии употреблять в пищу немногие организмы, облюбовавшие ядовитое океанское озеро. На дне озера исследовательский подводный дрон Hercules обнаружил многощетинковых червей Hesiocaeca methanicola, моллюсков Bathymodiolus brooksi и Bathymodiolus childressi, а также множество их симбионтов.

Температура в этой части океана существенно выше, чем в других придонных зонах, и достигает 19°C. Сероводород и метан поступают из залежей, расположенных под слоем осадочных пород; они имеют более высокую температуру, чем большая часть воды на этой глубине. Из-за разницы в плотности засоленные объемы воды, в которых растворяются залежи подводных солей, плохо смешиваются с менее соленой водой в океане - по этой причине и существует ядовитое подводное озеро.

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Новости экологии, Мексиканский залив, Наука, Смертоносное озеро.
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