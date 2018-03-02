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Ученые нашли самую большую колонию пингвинов в Антарктиде

Пингвины
17:19 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости экологии: В Антарктиде ученые на островах Дангер обнаружили колонию из 1,5 миллионов пингвинов Адели.

Ученые обнаружили в Антарктиде колонию из более 1,5 млн пингвинов Адели. Это сама большая популяция из известных. Подробности исследователи изложили в журнале Scientific Reports.

Колония проживает на островах Дангер на севере Антарктического полуострова. Из-за затрудненного доступа к островам они были изучены не слишком хорошо. Присутствие там колонии пингвинов было обнаружено случайно — на снимках из космоса исследователи заметили большие пятна гуано.

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Тогда на остров отправилась экспедиция, которая обнаружила сотни тысяч пингвинов. Ученые подсчитывали пингвинов вручную и с помощью анализа снимков дрона. В общей сложности они обнаружили на островах более 751 тыс. пар пингвинов. Авторы работы отмечают важность защиты этого района в условиях прогнозируемых изменений климата.

По их словам, острова заслуживают особого внимания при обсуждении и применении мер защиты.

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Новости экологии, Антарктида, Острова Дангер, Пингвины Адели.
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