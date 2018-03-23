Захватывающая подборка фотографий могучих и больших облаков undulatus asperatus.

Захватывающая подборка фотографий могучих и больших облаков undulatus asperatus. Мощь природы безгранична, и она не всегда показывает ее, неся разрушения и гибель людей, иногда достаточно просто поднять голову. Undulatus asperatus, известные также как асператус, — это редкий тип облаков устрашающего вида, предложенный в качестве отдельного вида в классификации облаков в 2009 году. Ученые заметили, что облака асператус стали часто появляться именно в начале 21 века. Несмотря на свой устрашающий вид, появление таких облаков не сопровождается грозой и ураганом, в отличие от их ближайших родственников облаков undulatus.