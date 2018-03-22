В коралловых рифах нашли странных рыб

Изучив с помощью пилотируемого батискафа уникальный видовой состав фауны коралловых рифов на юге Карибского моря, океанологи из Смитсоновского университета предложили выделить новый вид экосистемы – окрестности рифов на глубине от 130 до 300 метров, и назвать ее "рарифотической (rariphotic) зоной". Ранее была выделена мезофотическая (mesophotic) зона – на глубине от 40 до 130 метров. Возможно, в рарифотических глубинах находят прибежище животные, которые плохо приспосабливаются к потеплению воды в менее глубоких водах.

Исследовать глубокие части вокруг коралловых рифов ученых побудило заметное ухудшение состояния мелководной экосистемы. Специалисты предположили, что страдающие от потепления организмы могут спасаться в более прохладных и темных глубинах. После погружения на глубину больше 130 метров морские биологи поняли, что перед ними открылась до сих пор практически неисследованная часть океана.

"Около 95% обитаемого пространства нашей планеты – это океан, но на сегодняшний день исследована только малая его часть. Это объяснимо, когда речь идет о труднодоступных глубинах, но странно, если мы говорим об изученных вдоль и поперек коралловых рифах", – поясняет Кэрол Болдуин (Carole Baldwin), куратор ихтиологического направления в Национальном музее естественной истории при Смитсоновском институте в США.

Батискаф Curasub, с помощью которого искали новых рыб, способен погружаться на глубину до 309 метров и оставаться там до 8 часов. За 80 погружений батискафа в рарифотическую зону, куда доходит существенно меньше солнечного света, чем в предлежащие воды, ученые встретили 4,5 тысячи рыб 71 вида. Большая часть этих рыб выглядит очень похоже на обитателей относительного мелководья или родственна им, но совсем не напоминает истинно глубоководных рыб, как правило, принадлежащих к совсем другим ветвям эволюции. Результаты исследования почти вдвое увеличивают максимальную известную глубину, на которой встречаются обычные обитатели коралловых рифов.

Потепление и растущая кислотность океанской воды всерьез угрожают коралловым рифам; некоторые ученые даже приходят к тревожному выводу о том, что самые крупные из них – например, Большой Барьерный риф у берегов Австралии – уже обречены. Это крайне прискорбно: аналогов коралловым рифам по биоразнообразию на Земле не существует. Правда, некоторые ученые считают, что рифы смогут восстановиться за счет самых устойчивых к трудным условиям видам кораллов.

Ученые обнаружили и дали названия шести новым родам рыб (30 новым видам), обитающим так глубоко, что света в их местах обитания недостаточно для поддержания жизни одноклеточных водорослей и их симбионтов – коралловых полипов. "Примерно каждая пятая рыба из тех, что мы встретили на большой глубине, принадлежит к новому, ранее неизвестному виду", – добавляет Болдуин. Ранее считалось (без особых оснований), что темные и холодные воды на глубине вокруг коралловых рифов не отличаются большим биоразнообразием.

Болдуин и ее коллеги опубликовали в журнале Scientific Reports статью, в которой описывают новые виды и предлагают выделить "сумеречную зону кораллового рифа" в отдельно изучаемую часть биосферы – рарифотическую зону. Глубже располагается афотическая зона, до которой дневной свет практически не доходит, выше – мезофотическая, нижней границей которой служит глубина, до которой доходит достаточно света для жизни коралловых полипов и их симбионтов – водорослей, еще выше – алифотическая (до 40 метров) – самая освещенная часть океана.