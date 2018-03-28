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Необычное явление: слониха выдыхает дым (Видео)

Слониха
08:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости экологии: В индийском национальном парке была замечена слониха, выпускающая клубы дыма.

Ученые продемонстрировали видео, на котором слониха из Индии выдыхает пепел и облака дыма, что вызвало удивление исследователей дикой природы во всем мире.

Виней Кумар, ученый из индийского Общества охраны дикой природы, снял 48-секундное видео во время рабочей поездки в лес Нагархол в штате Карнатака в апреле 2016 года.

Он рассказал, что не опубликовал видео сразу, поскольку не осознал его значения. Ученые говорят, что им до сих пор непонятно, почему слониха выдыхала пепел.

"Это первые известные видеокадры дикого слона, который демонстрирует такое поведение", – говорится в заявлении индийского Общества охраны дикой природы.

Виней Кумар рассказал, что он и его команда утром посещали лес, чтобы проверить видеокамеры, установленные для съемки жизни тигров. Однажды он заметил в 50 метрах от себя слониху и начал ее снимать на камеру. По мнению исследователя, слониха, проглотила древесный уголь, который остался от костра и выдохнула пепел.

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"То, что мы видели в тот день, выглядело так, будто слониха курит – она заполнила хобот золой и поднесла близко ко рту, и выдохнула ее облаком дыма", – отметил господин Кумар.

Биолог Варун Госвами, который исследует слонов, изучил видеоролик и отметил, что слониха, вероятно, пыталась проглотить древесный уголь и выдохнуть пепел, который попал в хобот вместе с ним.

"Древесный уголь имеет общепризнанные свойства, связывающие токсины, жизнь может привлекать его целебное значение", – сказал он.

Ученый добавил, что хотя в древесном угле нет большого количества питательных веществ, он может служить для животных слабительным средством. Потребляют слоны древесный уголь, оставшийся после лесных пожаров, ударов молний и костров.

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Новости экологии, Видео, Виней Кумар, Дым, Слониха, Слониха выдыхает дым, Ученый.
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