Загадочный феномен зафиксировали ученые из США

Самый крупный на планете гейзер Steamboat настораживает американских ученых необычной активностью. Мощные извержения произошли 15 марта, 19 и 27 апреля в Национальном парке Йеллоустон, США. Геологи предупреждают, что это явление не связано с возможной активностью супервулкана.

Подобная активность Steamboat наблюдалась в 2003 году, однако тогда минимальный промежуток между извержениями составил 32 дня. В этот раз за самый короткий период затишья между выбросами прошло восемь дней.

По словам геологов, серии более слабых извержений могут происходить вместо одного большого выброса, что и объясняет странное поведение источника. Ученые подчеркивают, что нет причин для беспокойства, поскольку гейзер известен своим непредсказуемым поведением. Более явную угрозу представляет гипотетическое высыхание гидротермальных источников, причиной которого может быть подъем магмы к поверхности, однако подобное на территории Йеллоустонской кальдеры пока не наблюдается.

Ранее в гейзере вулкана нашли лекарство, которое может спасти миллионы жизней,

Горячие источники Йеллоустонского национального парка — это не только дыхание подземного вулкана. Кипящие ключи — дом уникального вируса, из которого создадут лекарство против раковых опухолей.

Ученые из университета Миннесоты назвали новый вирус Acidianus. Чтобы изучить поведение микроорганизма в разной среде, команда использовала комбинацию двух методов — криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.

Также под Йеллоустоуном ученые обнаружили зону аномалий.

Исследователи Техасского университета подтвердили существование под Йеллоустонской кальдерой мантийного плюма — горячего потока расплавленной породы, двигающейся от ядра к коре Земли. Это аномальное течение существует отдельно от конвективных течений и считается источником питания для супервулкана, однако некоторые ученые полагают, что геологические процессы в национальном парке объясняются другими механизмами