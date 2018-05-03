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На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов

На Гавайях запретят солнцезащитные средства
12:21 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Вещества, входящие в солнцезащитные средства негативно влияют на коралловые рифы.

Законодательным собранием штата Гавайи одобрено запрет на использование солнцезащитных средств из-за угрозы, которую они несут коралловым рифам. Теперь документ направлен на подпись губернатору.

В случае подписания, запрет на использование солнцезащитных средств вступит в силу с 2021 года. Ученые выяснили, что в состав солнцезащитных средств входят оксибензон и октиноксат, которые разрушают кораллы, вымывая из них питательные вещества, и препятствуют развитию морской фауны и флоры, например - вредят морским ежам и водорослям.

Согласно опубликованном в 2015 году исследованию, ежегодно около 14 тысяч тонн солнцезащитного крема попадает в рифы по всему миру. Самая большая концентрация этих веществ наблюдается в пляжных туристических регионах, например, на Гавайях или Виргинских островах. Исследование, проведенное на Гавайях в прошлом году, свидетельствуют о том, что культовую бухту Хануама ежедневно посещают 2,6 тысячи человек, в результате чего в воду попадает почти 188 килограмм солнцезащитных средств.

Кроме того, было установлено, что химикаты попадают в океан и из-за использования непосредственно на пляже, и через канализацию. То есть, даже если человек не купался в море после нанесения солнцезащитного крема, во время принятия душа в воду попадают химикаты, которые затем переносятся в океан. Отмечается, что оксибензон и октиноксат входят в состав большинства популярных солнцезащитных средств, однако, существуют линейки, которые используют другие компоненты для защиты от ультрафиолетового излучения.

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Все по теме:

Новости экологии, Гавайи, Коралловые рифы, Спасение коралловых рифов, Экология.
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