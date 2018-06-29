https://telegraf.com.ua/files/2018/06/tststststs-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/4184503-na-zhitomirshhine-v-reke-massovo-gibnet-ryiba.html
На Житомирщине в реке массово гибнет рыба
Новости экологии: В Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва.
Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва, что в городе Адрушевка Житомирской области.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.
"В Житомире установлен факт гибели значительного количества рыбы в р. Гуйва вблизи очистных сооружений ГП «Коростышевский спиртовый комбинат", - говорится в сообщении.
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Экологи отобрали пробы воды, а представители Житомирского рыбоохранного патруля подсчитали количество погибшей рыбы. О факте гибели рыбы извещен Андрушевский отдел полиции.
Специалисты устанавливают причины гибели рыбы.
Telegraf.com.ua