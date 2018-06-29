На Житомирщине в реке массово гибнет рыба

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва, что в городе Адрушевка Житомирской области.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

"В Житомире установлен факт гибели значительного количества рыбы в р. Гуйва вблизи очистных сооружений ГП «Коростышевский спиртовый комбинат", - говорится в сообщении.

Экологи отобрали пробы воды, а представители Житомирского рыбоохранного патруля подсчитали количество погибшей рыбы. О факте гибели рыбы извещен Андрушевский отдел полиции.

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы.