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На Житомирщине в реке массово гибнет рыба

В реке массово гибнет рыба
14:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости экологии: В Житомирской области экологи зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Гуйва, что в городе Адрушевка Житомирской области.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

"В Житомире установлен факт гибели значительного количества рыбы в р. Гуйва вблизи очистных сооружений ГП «Коростышевский спиртовый комбинат", - говорится в сообщении.

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Экологи отобрали пробы воды, а представители Житомирского рыбоохранного патруля подсчитали количество погибшей рыбы. О факте гибели рыбы извещен Андрушевский отдел полиции.

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы.

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Новости экологии, Гуйва, Житомирская область, Рыба, Экологи.
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