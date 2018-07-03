Ученые обнаружили у коал гены, помогающие обезвреживать яд эвкалипта

Всеобщие любимцы - коалы - недавно присоединились к ряду видов с полностью расшифрованным геномом: отчет о работе опубликован в журнале Nature Genetics. Эти сумчатые животные считаются одними из самых привлекательных во всей Австралии: по оценкам властей, они приносят больше миллиарда туристических долларов в год. Тем не менее их число стабильно снижается, вызывая большую озабоченность как у публики, так и у ученых. Неудивительно, что именно биологам из Австралийского музея в Сиднее удалось раскрыть секреты их генома.

В общей сложности в ДНК коал Ребекка Джонсон (Rebecca Johnson) и ее коллеги выделили 26 558 генов - на 5 тысяч больше, чем у людей. Несколько больше их ДНК и по физическим размерам: длина ее оценивается в семь миллиардов пар оснований - против 6,4 миллиарда пар у нас. Но, пожалуй, самая интересная особенность коал - их питание. Это едва ли не единственные крупные животные, обитающие на эвкалиптах и научившиеся питаться их листьями и побегами. Они исключительно волокнисты, малопитательные и просто ядовитые, но пищеварительная система коал приспособилась справляться с ними — и геном указывает на некоторые из этих приспособлений.

В частности, у них отмечается удвоение ряда генов группы CYP2C, кодирующих белки, которые разрушают чужеродные и потенциально опасные молекулы-ксенобиотики, попадающие в организм. Активизируясь в печени коал, они способны разлагать токсичные терпены эвкалиптов на легкорастворимые фрагменты, которые выводятся из тела. Большее число копий приводит к большему количеству синтезируемых белков; их эффективность так велика, что на коал плохо действует обычная терапия антибиотиками - они слишком быстро разрушаются и выводятся организмом.

Еще одна особенность генома коал связана с их большой пищевой разборчивостью. Из 600 видов эвкалиптов они питаются лишь парой десятков и способны легко различить их по оттенкам горького вкуса. И действительно: в их ДНК ученые выделили гены 24 различных "рецепторов горького", способных определять содержание тех же терпенов и аналогичных соединений. У коал вшестеро больше генов, связанных с обонянием, чем у других сумчатых Австралии. Наконец, удвоение гена аквапорина-5 позволяет эффективно усваивать воду из листьев: коалы проводят в кронах эвкалиптов всю жизнь, получая от них все необходимое.