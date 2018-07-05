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Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники

Буревестник
16:42 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости экологии: 40 тыс. буревестников гнездятся на острове в Тасманском море.

Птенцы буревестника борются за жизнь. Все дело в том, что их желудки забиты пластиком и в них не осталось места для еды. 40 тыс. буревестников гнездятся на острове в Тасманском море. И у многих из них в желудке вместо еды находится пластик.

Ученые морской водой промывают желудки птиц. Но всех спасти не удастся. Они говорят, что невероятно сколько там всего и это не прекращается. Лиз Бонин показывает кусок острого пластика, который достали из желудка птицы и говорит, что это не самый большой, однако он с легкостью может проткнуть кишку животного. Ученый Дженнифер Лаверс говорит, что пластик, привлекая много химикатов, действует как отравленная пуля. Популяция толстоклювого буревестника за 50 лет снизилась на 30%. Главная причина гибели птиц - пластик. Птицы глотают его вместе с едой, иногда взрослые особи невольно кормят им птенцов. В итоге желудок птиц забит, и там не остается места для еды.

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Новости экологии, Буревестники, Жизнь, Исследования, Наука, Пластик, Птицы.
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