Долина Смерти находится в штате Калифорния. Эта межгорная впадина давно считается одним из самых жарких мест на планете.

Долина Смерти находится в штате Калифорния. Эта межгорной впадина давно считается одним из самых жарких мест на планете. Помимо сурового климата, Долина Смерти также известна расположенной на ее территории впадиной Бэдуотер, глубина которой составляет 86 метров ниже уровня моря, что делает ее самой низкой точкой земной поверхности в Северной Америке. При этом всего в 136 км от впадины расположена самая высокая точка континентальных США - гора Уитни (4421 м над уровнем моря).