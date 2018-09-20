Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/4511936-na-beregu-novoy-zelandii-obnaruzhili-neizvestnoe-sushhestvo.html
На берегу Новой Зеландии обнаружили неизвестное существо
Новости экологии: Существо оказалось гигантской медузой.
Житель Новой Зеландии Адам Дикинсон, прогуливаясь по побережью со своими детьми, обнаружил странное пульсирующее существо, которое выбросило на берег.
По словам Дикинсона, подобного он никогда не видел, а само существо продолжало двигаться.
Позже оказалось, что это существо – волосистая цианея – гигантская медуза, купол которой может достигать двух метров в диаметре, а щупальца могут вырастать до 20 метров. Дикинсон утверждает, что медуза, которую выбросило на берег, была живой.
Подобные медузы питаются мелкой рыбой, планктоном и другими микроорганизмами, а их щупальца являются токсичными. Обычно волосистые цианеи обитают в акватории Тихого и Атлантического океанов.
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