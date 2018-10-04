На глубине 600 метров нашли цианобактерии

Международная группа ученых из Испании, Германии и США обнаружила тип цианобактерий, которому удается выжить на глубине 600 метров при полном отсутствии солнечного света.

как правило, цианобактерии получают энергию посредством фотосинтеза, поэтому им необходим солнечный свет.

Цианобактерии являются одной из самых древних форм жизни на планете. Ранее исследователи предполагали, что именно из-за них в атмосфере появился кислород, благодаря которому в последствии развились другие формы жизни.

Ученые проводили исследования в регионе реки Рио-Тинто в Испании, которая долгое время используется в качестве "дублера" Марса из-за красного ландшафта, богатого железными и серными минералами.

Из-за схожести с Красной планетой исследователи изучали образцы камней, собранные над и под землей, чтобы понять, какая жизнь может существовать в таком бесплодном месте. Ученые проделали 613-метровую скважину для изучения камней, находящихся глубоко под поверхностью. Так команда обнаружила цианобактерии, живущие в трещинах и расщелинах в собранных образцах.

Открытие удивило исследователей и они вернулись к скважине для получения больших образцов и следуя более строгому протоколу. В результате были обнаружены группы цианобактерий, который обитают в воздушных карманах камней.

Чтобы понять, как цианобактерии смогли выжить без солнечного света, команда изучила их под микроскопом. Они увидели, что в большинстве случаев найденные цианобактерии были абсолютно такими же, как их "кузены" на поверхности. При исследовании воздуха в карманах ученые узнали, что маленькие существа поглощали водородный газ, как видно из пониженных уровней водорода в местах их нахождения.

Кроме того, оказалось, в фотосинтетической системе у подповерхностных цианобактерий есть небольшое "приспособление", позволившее им использовать "предохранительный клапан" для производства энергии. Другие представители вида используют его для выпуска избыточной энергии, чтобы предупредить перегрев при чрезмерном солнечном свете.