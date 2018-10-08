ООН бьет тревогу: нужно срочно сократить выбросы углекислого газа

Эксперты ООН утверждают, что глобальное потепление необходимо удержать в рамках 1,5 градусов Цельсия, для чего нужны "беспрецедентные" изменения.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН, который был представлен в понедельник, 8 октября, на заседании организации в южнокорейском городе Инчхон.

"Ограничения роста температуры на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию можно достичь, только если "осуществлять быстрые, беспрецедентные и всеобъемлющие изменения во всех областях общества", - отмечается в сообщении.

В IPCC посчитали, что только для того, чтобы провести необходимые изменения в энергетическом секторе, потребуется около 2,1 млрд евро. Уровень выбросов CO2, по мнению экспертов, необходимо сократить на 24 процента к 2030 году по сравнению с 2010, а к 2050 году - свести к нулю.

Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо для того, чтобы избежать серьезнейших последствий для жизни на планете, указывают эксперты. Уже сейчас они фиксируют повышение температуры примерно на один градус и как следствие экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и таяние ледников. Повышение температуры выше этого уровня, по мнению IPCC, может привести к необратимым последствиям и потерям экосистем.

Цель Парижского соглашения по климату - до конца столетия удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия прописано в нем как дополнительная цель.

Ассамблея обсудит проблему доступа мониторинговых миссий Совета Европы и ООН на территории временно оккупированных территорий ("серых зон").

В рамках дебатов по общим вопросам планируется обсудить тему Совет Европы - организация в состоянии кризиса.

В повестке дня сессии также - обсуждение доклада о катастрофе самолета Ту- 154, который перевозил польскую правительственную делегацию, под Смоленском в 2010 году, и вопрос ядерной безопасности в Европе.

Обсуждение наиболее резонансного вопроса - пересмотра полномочий и прав на голосование национальных делегаций - запланировано на вторник, 9 октября. В качестве докладчика по этой проблеме выступит депутат из Бельгии Петра Де Саттер.

Доклад по этому вопросу включает "предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав, касающихся представительства и участия национальных делегаций, а также, касающихся прав голоса членов и процедуры голосования национальных делегаций.

Как известно, данный вопрос затронут в ПАСЕ в связи с ограничением прав российской делегации, которое продолжается с 2014 года. С тех пор РФ прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы.

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла заявление по возвращению РФ в ПАСЕ. Депутаты осудили попытки снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ в обход резолюций Ассамблеи.