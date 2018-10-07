Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы

В результате климатических изменений зима и лето в Украине сократились до 2 календарных месяцев, а осень и весна стали затяжными. Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор Вазира Мартазинова на пресс-конференции, передал корреспондент УНН.

"Летний сезон и зимний сезон – они сократились, а переходные (осень и весна – прим. ред.) увеличились. Это за счет просто современных климатических условий", - отметила климатолог.

По ее словам, теперь климатическая осень наступает в Украине примерно 17 августа, лето же начинается с середины июня – таким образом, жаркая погода возможна в течение всего двух календарных месяцев.

При этом она добавила, что осень и весна удлиняются, однако осень характеризуется более мягкой погодой, тогда как весной возможны резкие перепады. В частности, апрель теперь становится "самым жестким месяцем", поскольку в этот период Украина испытывает наибольшую нехватку осадков из-за высоких температур и засухи.

В целом же, по ее словам, атмосферные условия на территории Украины характеризуются значительным похолоданием, которое частично компенсируется глобальным потеплением. Также она уточнила, что климатические изменения в стране стали очевидны с весны 2018 года, когда мартовские морозы сменились резким потеплением.

Как сообщалось ранее, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует, что вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов.

А вот зима будет без сильных морозов с отдельными холодными днями. В ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима. первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов. В районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега. В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму, а февраль будет щадящим.