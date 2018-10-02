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Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз

Октябрь будет морозным
17:43 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Уже во второй половине октября ожидается сильное похолодание в северо-восточных областях, температура воздуха снизится до 8 градусов мороза.

Во второй половине октября в Украине ожидается резкое понижение температуры - до 8 градусов мороза.

Об этом рассказала во вторник на пресс-конференции в Укринформе заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов", - сказала она.

Первая же половина октября, по словам Мартазиновой, ожидается теплой, заморозки возможны только ночью.

"В первой декаде температура ночью будет холодной и может доходить до заморозков, а во второй декаде ожидается повышение температуры, в том числе в ночное время", - рассказала климатолог.

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Что касается осадков, то во второй половине октября их будет не слишком много, и среднее их количество будет ниже показателей предыдущих лет, отметила она.

В ноябре ожидается относительно стойкий температурный режим с похолоданием в конце месяца. В последний месяц осени также ожидается первый снег, прибавила Мартазинова.

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Новости Украины, Заморозки, Мороз, Октябрь, Осень, Прогноз на октябрь, Снег.
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