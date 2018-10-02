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Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму

Прогноз на зиму
14:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода зимой 2018-2019.

Первый снег в Украине пройдет уже в начале ноября месяца, а сильные морозы ударят с конца января.

Синоптик Леонид Горбань рассказал "Обозревателю", что в ноябре плюсовая температура будет чередоваться с минусовой весь месяц.

Декабрь ожидается с еще большими перепадами, говорит народный синоптик.

"Первые дни месяца встретят нас минусовой температурой в пределах 2-4 градусов, после придет потепление до 5 градусов тепла. Такая температура будет колебаться почти до конца декабря, с небольшими заморозками. И только 28 -31 числа вернется мороз до 6 градусов", - сказал Горбань.

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В декабре местами ожидается дождь с мокрым снегом, а по-настоящему заснежит в Украине с 28 декабря, и снег задержится даже на Новый год.

"1 января ожидается минусовая температура до 6 градусов со снегом. Через несколько дней и до средины месяца будет плюсовая температура до 4 градусов. Дальше будет происходить постепенное похолодание. Самых сильных морозов стоит ожидать с 22 января до -25 градусов", - заявил синоптик.

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По словам Горбаня, февраль обещает придавить морозами.

"Месяц начнется морозами 12-14 градусов, а к 10 числу температура упадет до - 25 градусов. Через два дня морозы ослабнут, и до 23 февраля температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. В конце месяца плюсовая температура будет чередоваться с минусовой", - говорит он.

Ранее метеорологи сообщали, что зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза.

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Новости Украины, Мороз, Погода зимой, Прогноз на зиму, Синоптики, Снег.
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