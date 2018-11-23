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Биологи обнаружили у муравьев практику карантина инфекционных больных

Биологи обнаружили у муравьев практику карантина инфекционных больных
11:33 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф naked-science.ru Фото: из открытых источников

Новости экологии: Обнаружена способность муравьев изготавливать из смолы противогрибковое средство и лечить раненых солдат, возвращая их в строй.

Биологи обнаружили, что подхватившие инфекцию муравьи-"разведчики" определяются на входе в гнездо и изолируются от остальных.

За последние годы появилось немало примеров "муравьиной медицины" — адаптаций, которые позволяют этим социальным насекомым справляться с болезнями и травмами, неизбежными при их обычной скученности и регулярных конфликтах с соседями. Еще одну сторону "медицины муравьев" раскрывает новая статья, опубликованная в журнале Science. 

Натали Строемейт (Nathalie Stroeymeyt) и ее коллеги из Лозаннского университета исследовали поведение черных садовых муравьев (Lasius niger) в лаборатории с помощью видеокамер с системой, способной автоматически отслеживать перемещения отдельных особей. Почти все муравьи в гнезде выполняют одну из двух задач: поиск и сбор припасов либо забота о жилище и потомстве. Понятно, что "добытчики" чаще контактируют с внешним миром и зарабатывают инфекции, но с теми, кто остается внутри гнезда, они контактируют нечасто. 

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Чтобы смоделировать такую ситуацию, ученые опрыскали некоторых муравьев паразитическими грибками Metarhizium brunneum. Их споры, прилипнув к кутикуле насекомых, через день-другой активируются, грибок проникает в организм, заражая его и в итоге убивая. Однако ученые заметили, что еще до того, как у "подцепивших" инфекцию муравьев начали проявляться первые признаки болезни, их отделение от жителей самого муравейника — с его бесценными личинками — стало еще более строгим. 

Зараженные муравьи сами меняли свое поведение, проводя больше времени подальше от гнезда и редко контактируя даже с другими разведчиками. Почувствовав опасность, те также начинали реже появляться в муравейнике, а "няньки" перенесли некоторые личинки поглубже в защищенные комнаты. Компьютерные симуляции подтвердили, что введение таких "экстренных мер" действительно сильно замедляет распространение инфекции в колонии. Вместе с тем остается неясным, как именно муравьи распознают инфекцию — возможно, по летучим пахучим веществам или по внешним признакам пришедших к гнезду первых заразившихся особей.

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Медицина, Карантин, Муравьи, Инфикционные болезни, Карантин у муравьев, Муравьиная медицина.
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