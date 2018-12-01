Названы самые популярные в Instagram породы собак

Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.
Самые популярные в Instagram породы собак:
1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов
2. Мопс - 29,3 млн. постов
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Мне доложили, что где-то здесь кот! Кажется, ложная тревога. #pug #мопс
3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов
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To be featured #chihuahuasmile From: @cute_chihuahua_puppies Credit: Tag your friends below DM us for credit if you are owner. #chihuahuasofinstagram #chihuahualove #chihuahua #chihuahuas #chihuahuaoftheday #onlychihuahuas #chihuahuamix #chihuahuafanatics #chihuahualife #chihuahualover #chihuahuagram #chihuahualove_feature #chihuahuasofig #chihuahualovers #chihuahuastagram #chihuahuadog #chihuahuaworld #chihuahuapuppy #puppies #puppy #puppyoftheday #dogoftheday
4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов
5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов
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6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов
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7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов
8. Такса - 17,1 млн. постов
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"It wasn't me, mum" Look at that innocent face @teddyminisausage
9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов
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«Лицо»компании. Подписала контракт @takava_coffeebuffet One and пока only
10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов
Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.