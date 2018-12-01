Названы самые популярные в Instagram породы собак

Новости экологии: Безусловно, все породы собак прекрасны и фотогеничны, однако владельцы некоторых пород публикуют снимки своих питомцев в Instagram чаще, чем другие.

Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.

Самые популярные в Instagram породы собак:

1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов

2. Мопс - 29,3 млн. постов

3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов

4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов

5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Who's your bestie?! @petitchien06 Публикация от Dog Lover (@doglover_s) 27 Ноя 2018 в 1:48 PST

6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram In case you were needing a new screensaver #babyG Публикация от George Henry (@georgesgoldenyears) 29 Ноя 2018 в 5:24 PST

7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов

8. Такса - 17,1 млн. постов

9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов

Посмотреть эту публикацию в Instagram «Лицо»компании. Подписала контракт @takava_coffeebuffet One and пока only Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Авг 2018 в 1:08 PDT

10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов

Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.