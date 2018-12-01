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Суббота, 01.12.2018
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Названы самые популярные в Instagram породы собак

Названы самые популярные в Instagram породы собак
15:46 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новости экологии: Безусловно, все породы собак прекрасны и фотогеничны, однако владельцы некоторых пород публикуют снимки своих питомцев в Instagram чаще, чем другие.

Компания MyVoucherCodes составила список самых популярных пород собак в Instagram. Чтобы выяснить, каких собачек можно встретить в этой соцсети чаще, были изучены хэштеги, связанные с каждой породой.

Самые популярные в Instagram породы собак:

1. Французский бульдог - 39,2 млн. постов

 
 
 
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today i turn 1! but i’ll always be your baby right? but more importantly, is there cake? party beast crown and ocean bow tie from @spottedbyhumphrey #growinguptoofast #imabigkidnow

Публикация от Moose (@lapamplemoose)

 

2. Мопс - 29,3 млн. постов

 
 
 
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Мне доложили, что где-то здесь кот! Кажется, ложная тревога. #pug #мопс

Публикация от Pug Agamemnon (@pugamemnon)

 

3. Чихуахуа - 27,6 млн. постов

 

4. Английский бульдог - 24,6 млн. постов

 

5. Лабрадор ретривер - 19,1 млн. постов

 
 
 
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Who's your bestie?! @petitchien06

Публикация от Dog Lover (@doglover_s)

 

6. Голден ретривер - 18,6 млн. постов

 
 
 
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In case you were needing a new screensaver #babyG

Публикация от George Henry (@georgesgoldenyears)

 

7. Сибирский хаски - 17,8 млн. постов

 

8. Такса - 17,1 млн. постов

 
 
 
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"It wasn't me, mum" Look at that innocent face @teddyminisausage

Публикация от KAREN MCLEAN (@secretsquirrelfood)

 

9. Померанский шпиц - 15,5 млн. постов

 
 
 
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«Лицо»компании. Подписала контракт @takava_coffeebuffet One and пока only

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

10. Йоркширский терьер - 14,8 млн. постов

 
 
 
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"Just letting everyone know I made it through the hair cut and bath! I think I stopped breathing a few times but I'm fine now!" #yorkiesofinstagram #yorkie #dogsofinstagram #dogs

Публикация от A yorkie in Alaska (@ilovejoely)

 

Несмотря на то, что в Instagram есть миллионы постов собак любой породы, некоторые из них по количественным показателям оставляют остальных далеко позади.

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Все по теме:

Собаки, Животные, Instagram, Фото, Порода собак, Французский бульдог, самые популярные в Instagram породы собак.
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