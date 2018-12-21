Скачать
Пятница, 21.12.2018
МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах
МИД Украины прекращает оформление виз в международных аэропортах
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Украина предлагает 27 декабря провести видеоконференцию ТКГ
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Чемпионка Европы Прищепа о мотивации, планах и главной проблеме легкой атлетики Украины
Назначен первый штраф за &quot;нелегальный&quot; запуск спутников
Назначен первый штраф за "нелегальный" запуск спутников

Ученые подтвердили, что ледниковые периоды связаны с перекрытием Берингова пролива

Ученые подтвердили, что ледниковые периоды связаны с перекрытием Берингова пролива
09:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: gdefon.com

Новости экологии: До сих пор не известно точных причин, которые привели Землю к такому длительному глобальному похолоданию.

Ученые подтвердили, что наступление ледникового периода может вызываться накоплением углекислого газа на дне океана — как это произошло миллион лет назад, когда замерз Берингов пролив.

Плейстоцен нередко называют просто "ледниковым периодом" — и недаром: в течение всей этой эпохи, продлившейся более двух миллионов лет, на планете чередовались периоды холодные и очень холодные. В некоторые моменты ледники покрывали едва ли не треть всей суши, удерживая огромные массы воды, окончательно они отступили лишь около 10 тысяч лет назад.

Как правило, наступление ледниковых периодов связывают с циклами Миланковича — периодическими уменьшениями потока поступающей от Солнца энергии, связанными с особенностями вращения Земли вокруг него и вокруг собственной оси. Однако не все оледенения совпадают с расчетами этих циклов: в частности, к ним относят ледниковые и межледниковые периоды среднего плейстоцена, между 700 тысячами и 120 тысячами лет назад. Предполагается, что в некоторых случаях их могли вызывать процессы, происходящие в земных океанах. 

Так, остывшая вода может оседать ко дну и длительное время оставаться там, плохо перемешиваясь из-за низкой температуры и повышенной солености. Вместе с ней из атмосферы могут удаляться и большие объемы углекислого газа, снижая парниковые эффекты и приводя к глобальному изменению климата. Именно эту гипотезу рассмотрела команда геологов из Эксетерского университета во главе Севом Кендером (Sev Kender). Их статья опубликована в журнале Nature Communications. 

В Англии палеонтологи обнаружили следы динозавров

Авторы провели забор проб со дна Берингова моря и провели их изотопный, химический и палеонтологический анализ, проследив историю местного климата в среднем плейстоцене. И действительно, ученые показали, что в этот период воды моря были стратифицированы — так, что огромные количества углекислого газа накапливались в северных районах Тихого океана. Это заставляло дополнительные количества газа растворяться в морской воде и усиливало его удаление из атмосферы. 

Причиной этому Кендер и его коллеги называют перекрытие Берингова пролива, который в холодные периоды пересыхал и замерзал, образуя сухопутную связь между Азией и Северной Америкой, но перекрывая связь между Тихим и Ледовитым океанами. В норме через пролив на север уходят огромные массы холодной воды, однако после похолодания около миллиона лет назад этот путь оказался тупиком, в котором она накапливалась вместе с растворенными веществами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Земля, Похолодание, Ледниковый период, Перекрытие Берингова пролива, Беринговый пролив.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на праздничные выходные: температурные "качели" и снег
02 Гороскоп на сегодня, 21 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
04 На Азовском море создадут военную базу
05 Маникюр 2019: фантастические идеи для тех, кто соскучился за весенним цветком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: температурные &quot;качели&quot; и снег
Погода на праздничные выходные
Экономика Украины постепенно выходит из тени: новый отчет МЭРТ
Экономика Украины постепенно выходит из тени
Выходные и праздники: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Праздничные выходные: сколько будем отдыхать
Победительница шоу &quot;Модель XL&quot; украсила обложку известного глянца
Победительница шоу "Модель XL" украсила обложку известного глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь