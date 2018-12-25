Детский сад для панд: в Китае существует самое симпатичное место планеты (Фото) В столице китайской провинции Сычуань, городе Чэнду, находится учреждение, которое смело может претендовать на звание самого симпатичного места на планете. Речь идет о своеобразном "детском садике" для панд, который не только дарит массу позитива своим посетителям, но и выполняет очень важную миссию. Ясли для забавных плюшевых медвежат на самом деле - часть крупнейшего в мире питомника больших панд и научно-исследовательской база, занимающаяся разведением, изучением и выращиванием всеми любимых черно-белых зверьков, занесенных в Красную книгу, как редкий исчезающий вид диких животных.