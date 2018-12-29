Замечательные примеры дружбы между животными (Фото) Межвидовая дружба в мире животных -невероятно замечательное и трогательное явление, задевающее за живое всех, кто является этому свидетелем! Поросята с собаками, обезьяны с капибарами, пони с кошками, собаки с зебрами, кролики с черепахами... Каких только животных дуэтов не увидишь в нашем прекрасном мире! Взгляните на эти прелестные фотографии, свидетельствующие о том, что любви и дружбе не только все возрасты, но и все виды животных покорны!