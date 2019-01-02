Самые странные животные на Земле, которых вы не знали (Фото)

Мы знаем о большом количестве разных видов животных на земле, но не все представляют, насколько они разнообразны. Вы будете удивлены, узнав, что из 7,7 млн видов животных на нашей земле, только 953 437 были описаны, а остальные ещё неизвестны или мало изучены. Сами учёные продолжают открывать новые виды каждый месяц, даже современная наука не знает всех. Нас окружают миллионы странных животных. Они кажутся нам опасными и милыми, странными и безобразными, но такими уникальными. Давайте посмотрим на десять видов животных, которых вы даже не могли себе представить.