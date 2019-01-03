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В Украине за последний год рекордно восстановили лес

В Украине за последний год рекордно восстановили лес
07:45 Сегодня Телеграф Гослесагентство Фото: ukrafoto.com

Новости экологии: В 2018 году в Украине воссоздано лесов на общей площади 43,7 тысяч гектаров, из которых создано новых лесов - 1,9 тыс. га.

В 2018 году удалось воссоздать 43,7 тысяч гектаров лесов на месте срубленных в 2017 году 40 тысячи гектаров. Поэтому за прошлый год создали 1,9 тысячи новых лесов. Стоит отметить, что общая площадь лесов в Украине составляет 7,6 миллиона гектаров, занимает 73% всего лесного фонда страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов. 

В ведомстве сообщили, что за 2017 год значительно уменьшилась площадь срубов от сплошных рубок при заготовке древесины.

"Такое уменьшение обусловлено Санитарными правилами в лесах Украины, которыми было предусмотрено ограничение применения сплошных санитарных рубок. Кроме того, объемы воспроизводства лесов за последние пять лет составили 251 тысяча гектаров, что на 11% больше площади сплошных срубов",– сообщили в Гослесагентстве.

По расчетам ученых, существует тенденция к увеличению площади спелых и перестойных насаждений. В связи с чем, в будущем возможно объективное увеличение нормы заготовки древесины. Потому вопрос о ее организации и методов очень актуален.Возможно объективное увеличение нормы заготовки древесины

Гослесагентство инициировало переход от традиционных способов заготовки древесины, которые в Украине существовавшие с советского времени, до европейских. Речь идет о переходе от сплошных к постепенным и выборочным системам заготовки древесины.

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"В последние годы в Карпатском регионе постепенные и выборочные системы рубок более широко применяются, и составляют около 60% по площади и 47% по запасу. Применение выборочных систем рубок это европейская практика, которую необходимо внедрять в Украине",– говорится в сообщении.

Внедрение в лесохозяйственную практику выборочных и постепенных систем рубок с усовершенствованными технологиями лесозаготовок способствует формированию естественных лесов, повышению их устойчивости и обеспечивает постоянное функционирование лесов, а также более эффективное использование лесных ресурсов.

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Лес, Гослесагентство, Восстановление леса, Лесовой фонд.
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