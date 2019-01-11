Ученые обнаружили новую функцию астроцитов

Новости экологии: Они увидели, что астроциты без содействия нейронов супрахиазматического ядра могут управлять "биологическими часами".

Циркадные ритмы — циклические переходы биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. В организме млекопитающих ими управляет супрахиазматическое ядро (часть передней области гипоталамуса). Оно выделяет гормон мелатонин и с его помощью регулирует "биологические часы". Команда ученых из Кембриджского университета следила за работой нейронов этого ядра и за астроцитами — нейроглиальными клетками звездчатой формы.

Функций этих клеток множество: они защищают нервную ткань от вредных веществ, образуют глиальные трубки для нейробластов, задают направления роста для нейронов, но все эти функции вспомогательные. Поэтому ученые удивились, узнав, что астроциты способны сами задавать циркадные ритмы.

Авторы вывели генетически модифицированных мышей, у которых нарушена работа супрахиазматического ядра, но они обнаружили, что восстановление исправной работы только лишь астроцитов способно вернуть нормальное регулирование активности сна и бодрствования. Астроциты с помощью глутаминовой кислоты воздействуют на нейроны СХЯ, восстанавливая работу "часов".

Однако при сравнении таких мышей с контрольными биологи заметили, что их период оказался на один час короче, что, по мнению авторов, показывает, как астроциты выстраивают собственный ритм.

"Это первый случай успешной демонстрации того, что астроциты, клетки, которые мы до этого считали вспомогательными, фактически способны сами контролировать поведение животных. Это значительный прогресс в области нейробиологии" — сказал один из первых авторов статьи Майкл Гастингс (Michael Hastings).