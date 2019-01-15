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Ученые обнаружили, что растения оказались способны слышать своих опылителей

Ученые обнаружили, что растения оказались способны слышать своих опылителей
10:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Биологи обнаружили, что растения реагируют на звук приближающегося насекомого, быстро выделяя привлекающий опылителей нектар.

Союз растений и опылителей насчитывает сотни миллионов лет, однако осознавать всю его сложность мы начинаем лишь сейчас. Новая работа биологов из Тель-Авивского университета раскрыла еще одну сторону этих взаимоотношений. Так, в статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv, ученые сообщают о способности цветковых регистрировать акустические колебания и распознавать приближение насекомого, привлекая его выделением дополнительного количества нектара. 

Авторы использовали растения энотеры (Oenothera drummondii) — родственника иван-чая, — подвергая их воздействию звука разной частоты и измеряя мельчайшие вибрации лепестков. Кроме того, взаимодействие таких цветов с насекомыми-опылителями регистрировалось с помощью видеозаписи в естественных условиях. Эксперименты показали, что лепестки растения дрожат по-разному — в зависимости от частоты акустического воздействия. Но лишь если эта частота оказывалась близка к частоте звучания летящей пчелы, растения реагировали и уже через пару минут начинали выделять нектар. Такое "поведение" должно быть действительно выгодным, позволяя и растениям, и опылителям не расходовать впустую: первым — нектар, а вторым — время. 

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Повторив эксперименты с цветками, предварительно полностью опустошенными от нектара, ученые обнаружили, что под воздействием звука полета опылителя растение начинает производить нектар, содержащий в среднем на 20 процентов больше сахаров. Другие акустические частоты такого эффекта не производили. Авторы даже предполагают, что "ухом" растению служит сам цветок; во всяком случае, звуковая "обработка" листьев и стеблей такого же эффекта не возымели. Возможно, регистрация акустических сигналов — одна из тайных функций цветка, о которой мы до сих пор и не подозревали.

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Экология, Природа, Растения, Опылители.
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