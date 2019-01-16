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Интересный факты об акулах, о которых вы точно не знали (Фото)
Акулы практически никого не оставляют равнодушными, но эти удивительные рыбы – нечто большее, чем просто машины для убийства. В последние годы исследования обнаружили удивительные способности акул и их стратегии выживания в быстро изменяющемся мире. Ученые также столкнулись со многими странными находками. К числу захватывающих фактов об этих существах относятся непорочное зачатие и жизнь, длящаяся в течение нескольких столетий. Они также связаны с опасными мифами, который в итоге могут привести к уничтожению этих древних созданий.
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