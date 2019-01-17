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Растения на "Чанъэ-4" погибли: названа причина

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Растения на &quot;Чанъэ-4&quot; погибли: названа причина
14:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Он стал первым растением, проросшим на Луне и вообще за переделами Земли.

На этой неделе СМИ сообщали, что в рамках биологического эксперимента на лунном модуле "Чанъэ-4" проросли семена хлопчатника. С наступлением лунной ночи организмы погибли.

Как сообщает GBTimes, хлопчатник, проросший на обратной стороне Луны на борту китайского лунного модуля "Чанэ-4", погиб из-за низких температур долгой лунной ночи. 

Растения были частью биологического эксперимента "Чанъэ-4", в который также входили семена картофеля, рапса и резуховидки Таля, а также яйца плодовых мух и дрожжи. Эти организмы содержались в 2,6-килограммовом контейнере, опустившемся на Луну в китайском зонде 2 января. 

Целью эксперимента, начавшегося спустя два часа после исторической посадки, было оценить то, как растения и животные растут и развиваются в лунных условиях. 

На поверхности спутника Земли низкая гравитация, высокие уровни радиации и большие перепады температур. Однако семена хлопчатника смогли справиться с этими жесткими условиями — по крайней мере поначалу, — став первым земным растением, проросшим на поверхности другого мира. Как обстоят дела с другими организмами, представители китайской космической программы не сообщили.

У контейнера, судя по всему, нет собственного обогревателя, так что наступление лунной ночи в конце прошлой недели (она длится примерно две земных недели) стало губительным для ростков хлопчатника.

Позднее в этом месяце, когда в кратере Карман снова наступит день, мертвые растения начнут гнить. Однако контейнер представляет собой закрытую систему, так что разлагающийся материал не попадет на поверхность Луны. 

Модуль "Чанъэ-4" и ровер "Юйту-2" собирают подробные данные о поверхности кратера Карман. Эта информация передается обратно на Землю через спутник "Цюэцяо", в мае 2018 года запущенный Китаем на гравитационно-стабильную точку на лунной орбите.

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"Чанъэ-4" — часть амбициозной программы КНР по роботизированному исследованию Луны. Лунные станции "Чанъэ-1" и "Чанъэ-2" были запущены в 2007 и 2010 годах соответственно, а пара из посадочного модуля и ровера "Чанъэ-3" прилунилась в декабре 2013-го. 

Если все пойдет по плану, то позднее в этом году Китай запустит миссию "Чанъэ-5", которая должна будет собрать образцы и вернуться с ними на Землю.

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Земля, Растения, Лена, Чанъэ-4.
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