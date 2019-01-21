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Пчелы обречены: ученым удалось выяснить, почему разрушаются пчелиные семьи

Пчелы обречены: ученым удалось выяснить, почему разрушаются пчелиные семьи
17:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Пчелы — важнейшие опылители растений, жизненно необходимые для роста многих сельскохозяйственных культур.

Тем тревожнее продолжающиеся уже несколько десятилетий их вымирание и массовый исход из ульев. Синдром разрушения пчелиных семей активно исследуется учеными, которые называют три его возможные причины: нехватка или недостаточное разнообразие питания, распространение паразитических клещей варроа, а также токсическое действие распыляемых пестицидов, прежде всего неоникотиноидов. Обеспокоенные проблемой власти Евросоюза собираются даже запретить их использование.

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Однако группе профессора Мэрилендского университета, известного эксперта в области здоровья пчел Денниса Ван-Энгельсдорпа (Dennis vanEngelsdorp) удалось показать, что три эти причины отнюдь не равнозначны, а в корне синдрома разрушения пчелиных семей лежат паразиты, вызывающие варроатоз. До сих пор считалось, что эти клещи лишь высасывают гемолимфу, ослабляя зараженную пчелу и распространяя микробные инфекции. Однако в статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые сообщают, что на самом деле целью клеща выступает жировое тело пчел.

Этот орган насекомых накапливает питательные вещества и участвует в их обмене, а также фильтрует гемолимфу от токсинов. «Это не как комар опустился на вас и выпил немного крови, — говорит один из авторов работы Самуэль Рамси (Samuel Ramsey). — Это больше похоже на то, как если бы комар добрался до вашей печени, выпил ее всю и полетел дальше». Ученые считают, что таким образом поражение клещом открывает путь для действия следующих факторов: разрушенное жировое тело не позволяет даже нормально питающейся пчеле получать все необходимые вещества, к тому же оно не способно эффективно нейтрализовывать поступающие токсины, включая инсектициды.

Ученые обнаружили, что растения оказались способны слышать своих опылителей

Авторы добавляют, что ранее американский энтомолог Ален Коэн (Allen Cohen) уже публиковал сообщение о питании клещей варроа жировым телом, однако его статья осталась незамеченной. По словам Рамси, заблуждение возникло благодаря нескольким статьям еще советских ученых. Переведенные на английский в 1970-х, они стали источником ложных сведений о питании клещей гемолимфой и до сих пор не проверялись.

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Ученые, Пчелы, Разрушение, Рой, Пчелиные семьи.
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