Стало известно, от чего зависит цвет стрекозиных крыльев

Новости экологии: Ученые собрали и проанализировали огромный массив фотографий стрекоз, сделанных любителями природы в Северной Америке, отметив места и условия съемки, а также цвет их крыльев.

Окраска крыльев у стрекоз оказалась средством поддержания оптимальной температуры тела.

"Изменчивость окраски крыльев у стрекоз замечена уже давно, — говорит профессор Кейсовского университета Райан Мартин (Ryan Martin). — Однако мы обнаружили до сих пор ускользавший от внимания фактор — температуру, а также ее влияние на окраску. Возможно, она может определять и некоторые другие броские цвета, в том числе у птиц". Статья Мартина и его коллег опубликована в журнале Ecology Letters.

Эта работа показала, что в самых жарких частях континента стрекозы обычно окрашены не так ярко, как жители более умеренных широт.

Кроме того, авторы провели эксперименты, окрасив крылья самцов стрекоз и нагрузив их высокой физической активностью. При умеренной температуре воздуха более темный цвет, поглощая больше солнечного тепла, позволял мускулам срабатывать быстрее и сильнее. И наоборот, в жару темные крылья приводили к перегреву организма и снижали физическое состояние насекомых, так что даже летали они заметно хуже.

Возможно, связь окраски с климатом распространена в природе весьма широко. "Известно, что самцы львов с темной гривой сильнее перегреваются, и это сказывается на распространенности разных размеров и цвета гривы у львов в разных регионах Африки и Азии, — добавляет один из авторов работы Майкл Мур (Michael Moore). — А раз уж это наблюдается и у стрекоз, и у львов — видов, разделенных сотнями миллионов лет эволюции, — возможно, это весьма распространенная особенность".

Кроме того, ученые указывают на возможные трудности, с которыми столкнутся адаптированные к прохладному климату "темные" виды животных в связи с глобальным потеплением. Если они не освоятся в новых условиях достаточно быстро и не изменят окраску, им грозит быстрый перегрев.