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Среда, 23.01.2019
Антарктида: 18 невероятных фактов, которые на 100% верны
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Антарктида: 18 невероятных фактов, которые на 100% верны

Существует так много вещей, которых мы еще не знаем о нашей планете, Земле. Это особенно актуально, когда речь идет о местах, которые труднодоступны и где климат суровый и непривлекательный. Это делает Антарктиду одним из самых загадочных мест на Земле - это ледяная, отдаленная пустынная хранит много секретов, которые еще предстоит разгадать. Континент настолько велик, что может показаться, что ученые только начинают изучать его обширные территории и скрытые сокровища.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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