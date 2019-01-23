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Антарктида: 18 невероятных фактов, которые на 100% верны
Существует так много вещей, которых мы еще не знаем о нашей планете, Земле. Это особенно актуально, когда речь идет о местах, которые труднодоступны и где климат суровый и непривлекательный. Это делает Антарктиду одним из самых загадочных мест на Земле - это ледяная, отдаленная пустынная хранит много секретов, которые еще предстоит разгадать. Континент настолько велик, что может показаться, что ученые только начинают изучать его обширные территории и скрытые сокровища.
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