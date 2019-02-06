Малайзийские леса под угрозой исчезновения из-за спроса на дурианы

Новости экологии: Произрастающий в тропической Юго-Восточной Азии дуриан часто называется "королем фруктов".

его сливочную текстуру и интенсивный аромат сравнивают с голубым сыром. Хотя многим только при одном названии этого фрукта становится не по себе из-за резкого неприятного запаха. Из-за специфического аромата многие отели этого региона запрещают гостям проносить дуриан в номера, а в Сингапуре этот фрукт запрещено проносить даже в метро.

Несмотря на это, в Китае "король фруктов" пользуется огромной популярностью — такой, что вынуждает экспортеров расширять рынок. Производители этого растения в Малайзии все чаще переходят от небольших фруктовых садов к промышленным масштабам — это тенденция, которая, как предупреждают экологи, представляет новую угрозу для тропических лесов, которые и так сталкиваются с проблемами лесозаготовителей и плантаций пальмового масла.

В заросшем джунглями районе Рауб в центральной Малайзии площади тропических лесов были вырублены, чтобы освободить место для новой плантации с саженцами дуриана. Плантация находится рядом с охраняемым лесом, где обитает много разнообразных животных: от обезьян до экзотических птиц. Рядом протекает мутная река, уже полная стволами и ветками от лесозаготовок.

Самым популярным сортом среди китайцев (и одним из самых дорогих) считается Мусанг Кинг, известный своей толстой золотой плотью. Один такой плод во фруктовых киосках Пекина продается за 120 долларов, что в несколько раз дороже, чем в Малайзии.

По данным Министерства сельского хозяйства, стоимость поставок дуриана из Малайзии в Китай в первые восемь месяцев 2018 года составила 1,8 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает показатели того же периода за 2017 год. В Малайзии надеются, что новое соглашение проложит путь к экспорту цельных замороженных дурианов в Китай, что увеличит объемы поставок и удвоит производство до 443 000 тонн к 2030 году.

Несмотря на надвигающийся производственный бум, Министерство сельского хозяйства Малайзии уверяет, что плантации будут расширяться медленно, и призывает производителей задействовать уже существующие для производства сады и угодья, а если деревья и вырубаются для создания плантаций, то должны соблюдаться строгие нормы экологии.

Однако против этого резко возражают экологи. По словам представителей экологической группы Rimba, выращивание дуриана "способствует еще большей вырубке лесов и утрате биоразнообразия в Малайзии" и ведет к уничтожению мест обитания животных широкого спектра, таких как тигры, слоны, приматы и птицы-носороги.