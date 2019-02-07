Фауна под угрозой исчезновения: употребления мяса человечеством достигло больших масштабов

Новости экологии: В год мы потребляем 300 миллионов тонн мяса: это 1,4 миллиарда свиней, 300 миллионов голов крупного рогатого скота и 62 миллиарда кур.

Эти масштабы подтверждает и другое недавнее исследование, которое показало, что куриные кости могут считаться одним из крупнейших геологических признаков человеческой деятельности.

Ненасытная потребность человека в мясе достигла ошеломительных масштабов, увеличившись примерно на 500 процентов с 1961 года.

Однако сила нашего аппетита влияет не только на одомашненных животных. Сотрудники Университета штата Орегон в своей работе проанализировали 300 видов мегафауны (совокупность видов животных, чья масса тела превышает 40-45 килограммов), отобрав те виды, которые были значительно больше, чем их "родственники". Выяснилось, что 70 процентов популяции этих видов переживают упадок, а колоссальные 59 процентов и вовсе находятся под угрозой исчезновения. Результаты исследования опубликованы в журнале Conservation Letters.

Конечно, люди всегда влияли на большие популяции животных. Поскольку наши способности охотиться со временем только улучшались, мы охотились на крупных травоядных, нехватка которых отражалась на крупных хищниках, питающихся той же добычей. Только за последние 500 лет вымерло два процента всех видов мегафауны — это гораздо больше, чем общее число вымерших позвоночных, которое за тот же период составляло 0,8 процента. Новое исследование показывает, что эта тенденция только ускоряется, то есть мы медленно поедаем животных, пока те не вымрут.

"Наши результаты показывают, что мы находимся в процессе поедания мегафауны. Охотясь за различными частями туши тех или иных животных, последователи азиатской традиционной медицины также наносят тяжелый урон крупнейшим видам. В будущем 70 процентов из них будут испытывать дальнейшее сокращение популяции, а 60 процентов видов могут стать редкими видами или вовсе исчезнут с лица Земли", — утверждает ведущий автор исследования Уильям Риппл (William Ripple).

Помимо прямого убийства, масштабное потребление мяса также способствует существенному сокращению экосистем. "Ты ешь стейк и тем самым убиваешь лемура на Мадагаскаре, а поедая курицу, вы убиваете амазонского попугая", — утверждали ученые в 2015 году, и последнее исследование подтверждает их слова.

Наш хищный рацион представляет собой одну из самых больших угроз для дикой природы, если не самую большую. Риппл с коллегами также хотят пересмотреть классификации мегафауны. Они рекомендуют использовать два разных порога: 100 килограммов для млекопитающих и хрящевых рыб и 40 килограммов для амфибий, птиц и рептилий — поскольку эти существа обычно меньше. Как правило, это самые популярные животные, но на самом деле это мало делает для их защиты.

Помимо прямого уничтожения, на сокращение видов также влияют и другие факторы. Многие наземные животные часто случайно попадают в ловушки и капканы, то же относится к рыболовным сетям в водных системах. Кроме того, мы наблюдаем деградацию самой среды обитания животных, с которой также приходится бороться. В совокупности эти угрозы могут оказывать серьезное негативное воздействие на множество видов.

Так что же можно сделать? По словам ученых, сокращение потребления мяса, естественно, может стать хорошим первым шагом. Отказ от поддержки "народной медицины", в которой используются части животных, — еще один неплохой совет. Однако глобальная проблема требует глобальных инициатив: общество в целом должно пересмотреть свое поведение, в противном случае вскоре мы можем стать свидетелями широкомасштабного вымирания животных, главной причиной которого будем мы сами. По словам Риппла, против этого могут выступать экономические, культурные и социальные препятствия, но, если мы не будем критиковать и корректировать поведение, наши навыки охотиться приведут к тому, что мы попросту съедим большую часть мегафауны нашей планеты.