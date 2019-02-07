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Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов в Новой Зеландии

Ученые нашли двух недавно вымерших пингвинов в Новой Зеландии
21:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: В исследовании международная команда ученых секвенировала митохондриальные геномы живых и недавно вымерших видов пингвинов.

Анализируя генетические связи видов и используя данные о древних ископаемых пингвинах, чтобы установить временную шкалу, исследователи пришли к выводу, что многие виды пингвинов возникли вскоре после геологического формирования островов — в том числе те, что обитают на островах Антиподов и Чатем, островах Маккуори и Гофа, а также на Галапагосах.

"Нам было интересно понять, как и почему эволюционируют виды. В своем исследовании мы смогли предоставить всеобъемлющую основу для изучения этих вопросов касаемо пингвинов и впервые продемонстрировали, что эти острова, возможно, сыграли ключевую роль в их эволюции", — рассказывает ведущий автор работы Тереза Коул (Theresa Cole).

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Исследование, которое включало секвенирование ДНК и изучение сотен доисторических костей по всей Новой Зеландии, также подтвердило, что вымершие хохлатые виды пингвинов обитали на островах Чатем еще несколько веков назад. О существовании этого вида давно подозревал Алан Теннисон (Alan Tennyson), который ранее изучал кости пингвинов с этих островов. Однако ученые пришли к довольно неожиданному результату: оказалось, ранее неизвестный маленький подвид желтоглазого пингвина тоже когда-то обитал на островах Чатем.

Ученые назвали двух новых пингвинов Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei: в честь Джона Уорхема (John Warham) и Ланса Ричдейла (Lance Richdale) — они одними из первых занялись изучением пингвинов в Новой Зеландии.

"Данные нашей работы свидетельствуют о том, что Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei населяли острова Чатем вплоть до последних нескольких сотен лет и вымерли только после прибытия туда людей. Открытие этих двух новых пингвинов значительно расширяет наше понимание того, как люди влияли на морское биоразнообразие Новой Зеландии в прошлом", — отмечает Коул.

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Это исследование подкрепляется предыдущей работой Коул, недавно опубликованной в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution, в которой использовалась древняя ДНК, чтобы показать, что среди доисторических костей пингвинов, найденных в Новой Зеландии, было несколько видов, которые там больше не размножаются.

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Исследование, Новая Зеландия, Пингвины, Отаго.
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