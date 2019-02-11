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Глобальное потепление: холодных зим больше не будет

Глобальное потепление: холодных зим больше не будет
09:53 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

Новости экологии: Последние 20 лет были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в истории человечества.

Уровень углекислого газа на Земле оказался рекордно высоким за последние 15 миллионов лет.

За последние пять ежегодно устанавливаются жаркие рекорды по всему земному шару и это только начало, сообщают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это пугающая тенденция к ускорению потепления. 

Климатолог Саймон Доннер из Университета Британской Колумбии, который занимается исследованием антропогенного изменения климата, утверждает, что за последние двадцать лет было установлено вдвое больше жарких рекордов, нежели холодных: 21 тысяча рекордных дневных максимумов против 11 тысяч рекордных минимумов. Самая холодная эпоха на Земле закончилась почти столетие назад – в период между 1884 и 1929 годами, а самый холодный год был зафиксирован в 1904 году. 

2018 год стал одним из самых жарких в истории

С начала промышленной революции, ученые отмечают ежегодное повышение глобальной температуры – за столетие она поднялась на 1 градус по Цельсию. Мощные парниковые газы, удерживающие тепло, согревали планету на протяжении столетия, но за последние 40 лет эта тенденция ускорилась и стала особенно заметной из-за человеческого фактора. Это следствие простой физики, понятной с XIX века: еще в конце 1880-х годов в воздухе был намного более низкий уровень углекислого газа. Сегодня уровень углекислого газа, вероятно, самый высокий за последние 15 миллионов лет.

Глобальное потепление может вскоре настолько изменить климат, что человечество в будущем больше не увидит суровых снежных зим.

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Экология, Земля, Наука, Зима, Потепление, Холода.
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