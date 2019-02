Глобальное потепление: холодных зим больше не будет

Уровень углекислого газа на Земле оказался рекордно высоким за последние 15 миллионов лет.

За последние пять ежегодно устанавливаются жаркие рекорды по всему земному шару и это только начало, сообщают в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Это пугающая тенденция к ускорению потепления.

Coldest years in recorded (since 1880) history: 1904 1909 1908 1917 1910 1911 1907 1903 1890 1912 1913 1887 1929 1916 1885 1886 1893 1894 1884 1902 https://t.co/ALlMLDZiMF

Климатолог Саймон Доннер из Университета Британской Колумбии, который занимается исследованием антропогенного изменения климата, утверждает, что за последние двадцать лет было установлено вдвое больше жарких рекордов, нежели холодных: 21 тысяча рекордных дневных максимумов против 11 тысяч рекордных минимумов. Самая холодная эпоха на Земле закончилась почти столетие назад – в период между 1884 и 1929 годами, а самый холодный год был зафиксирован в 1904 году.

100 years of January sea surface temperature (SST) anomalies (departure from average). Note the long-term warming and patterns of climate variability (e.g., El Niño/La Niña).

[Data from ERSSTv5 at https://t.co/voKbaxl8Zi] pic.twitter.com/yvRXSBGS61

— Zack Labe (@ZLabe) 7 февраля 2019 г.