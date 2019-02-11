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Понедельник, 11.02.2019
Животные, которые живут рядом с нами и могут исчезнуть навсегда (Фото)
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Животные, которые живут рядом с нами и могут исчезнуть навсегда (Фото)

Земля — это родной дом не только для нас, людей, но и для тысяч других видов живых существ – больших и маленьких, хищных и дружелюбных, красочных и не очень. Как бы то ни было, каждый из этих видов уникален, и его сохранение на нашей планете очень важно для природного баланса. К сожалению, именно человек является главной причиной вымирания многих животных. Окапи и квокка, лори и дюгонь, какапо и пальмовый вор – эти и другие виды животных находятся на грани исчезновения и в скором времени могут исчезнуть навсегда.
Фото: bigpicture.ru
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Экология, Животные, Природа, Окружающий мир, Исчезающие виды, Исчезающие виды животных.
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