Животные, которые живут рядом с нами и могут исчезнуть навсегда (Фото)

Земля — это родной дом не только для нас, людей, но и для тысяч других видов живых существ – больших и маленьких, хищных и дружелюбных, красочных и не очень. Как бы то ни было, каждый из этих видов уникален, и его сохранение на нашей планете очень важно для природного баланса. К сожалению, именно человек является главной причиной вымирания многих животных. Окапи и квокка, лори и дюгонь, какапо и пальмовый вор – эти и другие виды животных находятся на грани исчезновения и в скором времени могут исчезнуть навсегда.