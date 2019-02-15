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Ученые обнаружили сходство в общении шимпанзе и людей

Ученые обнаружили сходство в общении шимпанзе и людей
04:07 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые нашли сходство между жестами шимпанзе и человеческой речью.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Роэгемптона в Великобритании, проанализировало сотни видеозаписей шимпанзе, живущих в лесном заповеднике Будонго в Уганде, с разбивкой по категориям и измерением характеристик 58 типов игровых жестов. Они искали признаки двух законов, общих для всех форм человеческого общения, — закона Ципфа и закона Мензерата. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Закон Ципфа описывает обратную зависимость между тем, как часто мы используем слово, и его ранжированием по отношению к другим словам. Например, второе наиболее повторяющееся слово в любом языке будет использоваться вдвое реже, чем первое. Этот принцип выявил лингвист по имени Джордж Кингсли Ципф (George Kingsley Zipf), который также заметил, что чем выше слово оказывается в этом списке, тем оно короче. Лучшим примером будут предлоги и артикли английского языка, которые короче и чаще используются в речи, чем такие слова, как "международный" и "строительство". Этот принцип относится не только к человеческому языку: известно, что он используется макаками и дельфинами, а, как доказано теперь, еще и шимпанзе. Закон Менцерата, в свою очередь, утверждает, что более длинные языковые единицы состоят из более коротких блоков: слоги в относительно длинном слове будут короче, чем слоги в коротком слове.

В своей работе исследователи изучили 359 видеороликов, на которых были запечатлены 48 шимпанзе в ходе общения, и выявили 2137 случаев использования жестов, которые были разбиты на 58 типов. "Фразами" ученые стали считать такие последовательности жестов, перерыв между которыми составлял меньше одной секунды.

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Из общего количества изученных жестов 873 были определены как отдельные единицы, а оставшиеся — выделены во фразы (в одной последовательности могло быть от двух до 45 жестов). В результате масштабного анализа исследователи были вынуждены констатировать, что закон Ципфа не работает. Обратная зависимость между длиной жеста и его регулярностью присутствовала в группе самых коротких жестов. Коммуникативные жесты животных при этом полностью подчинялись закону Менцерата.

По словам ученых, общение шимпанзе с помощью жестов отчасти подчиняется законам, которые действуют в естественных человеческих языках, и дальнейшие работы в этой сфере, возможно, помогут однажды узнать, насколько универсальны языковые законы.

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