Ученые обнаружили сходство в общении шимпанзе и людей

Новости экологии: Ученые нашли сходство между жестами шимпанзе и человеческой речью.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Роэгемптона в Великобритании, проанализировало сотни видеозаписей шимпанзе, живущих в лесном заповеднике Будонго в Уганде, с разбивкой по категориям и измерением характеристик 58 типов игровых жестов. Они искали признаки двух законов, общих для всех форм человеческого общения, — закона Ципфа и закона Мензерата. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Закон Ципфа описывает обратную зависимость между тем, как часто мы используем слово, и его ранжированием по отношению к другим словам. Например, второе наиболее повторяющееся слово в любом языке будет использоваться вдвое реже, чем первое. Этот принцип выявил лингвист по имени Джордж Кингсли Ципф (George Kingsley Zipf), который также заметил, что чем выше слово оказывается в этом списке, тем оно короче. Лучшим примером будут предлоги и артикли английского языка, которые короче и чаще используются в речи, чем такие слова, как "международный" и "строительство". Этот принцип относится не только к человеческому языку: известно, что он используется макаками и дельфинами, а, как доказано теперь, еще и шимпанзе. Закон Менцерата, в свою очередь, утверждает, что более длинные языковые единицы состоят из более коротких блоков: слоги в относительно длинном слове будут короче, чем слоги в коротком слове.

В своей работе исследователи изучили 359 видеороликов, на которых были запечатлены 48 шимпанзе в ходе общения, и выявили 2137 случаев использования жестов, которые были разбиты на 58 типов. "Фразами" ученые стали считать такие последовательности жестов, перерыв между которыми составлял меньше одной секунды.

Из общего количества изученных жестов 873 были определены как отдельные единицы, а оставшиеся — выделены во фразы (в одной последовательности могло быть от двух до 45 жестов). В результате масштабного анализа исследователи были вынуждены констатировать, что закон Ципфа не работает. Обратная зависимость между длиной жеста и его регулярностью присутствовала в группе самых коротких жестов. Коммуникативные жесты животных при этом полностью подчинялись закону Менцерата.

По словам ученых, общение шимпанзе с помощью жестов отчасти подчиняется законам, которые действуют в естественных человеческих языках, и дальнейшие работы в этой сфере, возможно, помогут однажды узнать, насколько универсальны языковые законы.