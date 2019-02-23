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Суббота, 23.02.2019
Невероятный мир: самые большие животные планеты (Фото)
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Невероятный мир: самые большие животные планеты (Фото)

Всего каких-то несколько миллионов лет назад нашу Землю населяли гигантские рептилии, с которыми ни одно другое животное не могло соревноваться в размерах и массе. Однако теперь, во времена регулярных экологических катастроф и бесчеловечного отношения самого человека к природе, на земле осталось не так много животных, которые удивляют своими размерами. Они обитают на суше и бороздят просторы мирового океана, не переставая удивлять и восхищать не только профессиональных исследователей дикой природы, но и простых смертных.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Экология, Животные, Животный мир, Природа.
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