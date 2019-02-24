Ученые нашли гигантскую пчелу, которую считали вымершим видом

Новости экологии: Эти насекомые оказались в 4 раза больше обычных медоносных пчел, а размах их крыльев составляет 6 сантиметров.

Гигантские пчелы Уоллеса (Megachile pluto) более 40 лет считались вымершими, однако были случайно обнаружены научной экспедицией на индонезийских островах Малуку. Неуловимые для науки насекомые были впервые в истории запечатлены живыми на фотографиях – раньше находили лишь мертвые засохшие останки.

Поиск "невидимых" насекомых занял у ученых пять дней. Биологи искали насекомых в брошенных термитниках, где потенциально могли гнездиться гигантские пчелы Уоллеса. В итоге одна из гигантских особей была обнаружена в одном из таких термитников.

Эти насекомые оказались в 4 раза больше обычных медоносных пчел, а размах их крыльев составляет 6 сантиметров — это абсолютный рекорд для данного вида. Обитает эти насекомые в древесных насыпях термитов, укрепляя их древесной смолой, которую собирают своими гигантскими мандибулами. Дополнительная защите гнезд предохраняет гнездо от разрушения и также не позволяет термитам проникать в сформированный улей.

Впервые пчелу обнаружил и описал британский натуралист Альфред Рассел Уоллес в 1858 году, подарив ей свою фамилию. В 1981 году их заново "открыл" Адам Мессер. Он нашел шесть гнезд на островах Малуку, благодаря чему получил уникальную информацию о гнездовании и физиологии этих гигантских пчел. С тех пор новых наблюдений не было и пчелы Уоллеса считались вымершими для науки.