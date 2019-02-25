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Понедельник, 25.02.2019
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Домашние кошки копируют характер своих хозяев

Домашние кошки копируют характер своих хозяев
19:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Эксперты из Университета Линкольна исследовали 3,3 тысячи владельцев кошек, а также их питомцев на предмет таких аспектов поведения, как, например, агрессия.

По мнению специалистов, они нашли убедительную связь между особенностями характера домашних кошек и поведением их хозяев. Выводы экспертов представлены в Plos One.

Так, ученые выяснили, что повышенная невротичность хозяина связана с "поведенческими проблемами" представителей семейства кошачьих. В этом случае они становятся более агрессивными, тревожными или боязливыми.

Если хозяева демонстрировали склонность к нервозности, то кошки не только были нервными, но и имели лишний вес. Если же человек вел себя спокойно и не проявлял признаков агрессии, то его питомец не имел склонности к полноте и не вел себя агрессивно.

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Ранее ученые предполагали наличие такой связи между собакой и человеком, однако, видимо, кошки тоже чутко реагируют на настроение и поведение своего хозяина.

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Характер, Кошки, Поведение, Хозяева.
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