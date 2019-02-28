Скачать
Четверг, 28.02.2019
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
ЦИК утвердила сметы расходов на работу 143 избирательных округов
Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением
Масштабный пожар в Каире: поезд столкнулся с ограждением
Уайлдер обозначил свои планы после срыва реванша с Фьюри
Уайлдер обозначил свои планы после срыва реванша с Фьюри
Глобальное потепление происходит по вине людей
Глобальное потепление происходит по вине людей

Глобальное потепление происходит по вине людей

Глобальное потепление происходит по вине людей
04:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Ученые уверены, что глобальное потепление происходит по вине человечества.

Те, кто оспаривает влияние человека на климат Земли, часто заявляют, что глобальные потепления не раз случались в прошлом и теперь оно может быть вызвано вполне естественными причинами. Однако, по новой оценке, вероятность этого не превышает одной миллионной.

Опубликованная в журнале Nature Climate Change статья ученых из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, а также из Ливерморской национальной лаборатории, посвящена "тройному" юбилею современной климатологии. Сорок лет назад была представлена первая публикация, на большом материале связавшая современное глобальное потепление с деятельностью человека; тогда же американский метеоролог Джул Чарни (Jule Charney) сделал первый тревожный доклад для властей. Наконец, с того же 1979 года начался непрерывный метеорологический мониторинг Земли из космоса.

Авторы провели точный статистический анализ информации, собранной спутниками за этот внушительный срок. Они выбрали три обширных массива климатологических данных, которые поддерживаются Университетом Алабамы (UAH), Центром спутниковых наблюдений и исследований (STAR) и группой Дистанционных сенсорных систем (RSS), после чего проанализировали их достоверность.

Как и можно было ожидать, с каждым годом наблюдений отношение сигнала к шуму в накапливающихся данных уменьшается, сегодня их надежность поднялась до весьма внушительного уровня. Еще в 2002 году уровень их доверительного интервала превысил три сигма, а в 2016 — пять сигма. Первый предел считается в статистике указанием на высокую надежность массива данных, а второй авторы называют уже "золотым стандартом" достоверности. Уровень его доверия достигает 99,9999 процента.

Ученые предложили высадить триллион деревьев для борьбы с глобальным потеплением

Стоит заметить, что еще в 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН заключила, что человеческая активность служит основным драйвером глобального потепления с вероятностью в 95 процентов. Теперь же такую возможность стоит признать совершенно определенной. "Альтернативное объяснение через естественные факторы стало практически невероятным", — сказал в связи с этим британский метеоролог Питер Стотт (Peter Stott).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Ученые, Глобальное потепление, Доказательства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
02 "Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
03 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
04 МИД советует украинцам воздержаться от посещения ряда индийских штатов
05 Реал 0:3 Барселона: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК
Пограничники в товарном поезде обнаружили 3 тысячи пачек сигарет
Пограничники в товарном поезде обнаружили 3 тысячи пачек сигарет
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Несколько секретов для женщин, как сохранить свое здоровье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь