Глобальное потепление происходит по вине людей

Новости экологии: Ученые уверены, что глобальное потепление происходит по вине человечества.

Те, кто оспаривает влияние человека на климат Земли, часто заявляют, что глобальные потепления не раз случались в прошлом и теперь оно может быть вызвано вполне естественными причинами. Однако, по новой оценке, вероятность этого не превышает одной миллионной.

Опубликованная в журнале Nature Climate Change статья ученых из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, а также из Ливерморской национальной лаборатории, посвящена "тройному" юбилею современной климатологии. Сорок лет назад была представлена первая публикация, на большом материале связавшая современное глобальное потепление с деятельностью человека; тогда же американский метеоролог Джул Чарни (Jule Charney) сделал первый тревожный доклад для властей. Наконец, с того же 1979 года начался непрерывный метеорологический мониторинг Земли из космоса.

Авторы провели точный статистический анализ информации, собранной спутниками за этот внушительный срок. Они выбрали три обширных массива климатологических данных, которые поддерживаются Университетом Алабамы (UAH), Центром спутниковых наблюдений и исследований (STAR) и группой Дистанционных сенсорных систем (RSS), после чего проанализировали их достоверность.

Как и можно было ожидать, с каждым годом наблюдений отношение сигнала к шуму в накапливающихся данных уменьшается, сегодня их надежность поднялась до весьма внушительного уровня. Еще в 2002 году уровень их доверительного интервала превысил три сигма, а в 2016 — пять сигма. Первый предел считается в статистике указанием на высокую надежность массива данных, а второй авторы называют уже "золотым стандартом" достоверности. Уровень его доверия достигает 99,9999 процента.

Стоит заметить, что еще в 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) ООН заключила, что человеческая активность служит основным драйвером глобального потепления с вероятностью в 95 процентов. Теперь же такую возможность стоит признать совершенно определенной. "Альтернативное объяснение через естественные факторы стало практически невероятным", — сказал в связи с этим британский метеоролог Питер Стотт (Peter Stott).